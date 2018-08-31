День солидарности в борьбе с терроризмом пройдет в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края почтут память жертв террористических актов. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в регионе 3 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этот день в городах и районах края запланированы митинги, акции солидарности, вахты памяти, культурные и спортивные мероприятия. Жители региона возложат цветы к мемориалам сотрудникам правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В образовательных учреждениях края пройдут памятные линейки, уроки мужества, тематические встречи и классные часы с участием ветеранов войны и труда, представителей военкоматов. В учреждениях культуры будут организованы экспозиции, журнальные и книжные выставки, показы документальных фильмом о терроризме.

В краевой столице 3 сентября пройдет митинг-акция «День памяти жертв Беслана». Она состоится на Комсомольской площади в 18.00. Участники акции почтут минутой молчания жертв войн и террористических актов, сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, и в память о них выпустят в небо десятки белых воздушных шаров. После в 20.00 представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и молодежных движений края проведут традиционную акцию «Мы помним» в сквере площади «Город воинской славы». В рамках нее пройдет показ короткометражного фильма режиссера Ирины Васильевой «Беслан – город ангелов». В завершение акции жители города зажгут десятки свечей, символизирующих погибших в терактах.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в России в 2005 году. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда в результате теракта в школе погибли более трехсот человек, в том числе свыше 150 детей. Самому маленькому из них было всего 6 месяцев.