Новый социально-культурный центр открылся в селе Осиновая Речка

Сегодня в селе Осиновая речка Хабаровского района распахнул двери новый социально-культурный центр. В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поздравил сельчан с этим долгожданным событием и передал для учреждения комплект звукового оборудования, которое позволит устраивать масштабные концерты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Центр станет главным местом проведения всех культурно-массовых мероприятий в селе. В нем будут заниматься творчеством школьники и местные самодеятельные коллективы.

«Учреждения культуры должны строиться не только в городах, но и в селах, — сказал Вячеслав Шпорт. – В Осиновой Речке никогда раньше не было подобного клуба. Теперь у вас есть небольшой, но свой концертный зал, сельская библиотека. Уверен, вы здесь будете с удовольствием проводить время».

Здание социально-культурного центра было построено всего за год в рамках краевой программы «Культура Хабаровского края». Его общая площадь – почти 650 кв. метров. Строительство финансировалось из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Стоимость составила более 42 млн рублей.

Как отметил Вячеслав Шпорт, до конца этого года в Хабаровском крае откроются еще два подобных центра. Один — в селе Шереметьево Вяземского района, другой — в поселке Харпичан Солнечного района.