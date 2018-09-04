В поселке Де-Кастри проходит поэтапная газификация жилого фонда

В Хабаровском крае поэтапно осуществляется газификация поселка Де-Кастри Ульчского муниципального района. Построены и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы для обеспечения природным газом 126 жилых домов по улицам Руднева и Орлова. С 3 сентября начался поэтапный пуск голубого топлива в 15 домовладений.

«Многоквартирные дома поселка Де-Кастри отапливаются от газовой котельной с 1996 года. Перед Правительством края стояла задача газифицировать индивидуальные домовладения. В прошлом году газопроводы были проведены еще по улицам Руднева и Орлова», — сообщила заместитель начальника отдела газификации комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса Наталья Сохолтуева. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В настоящее время 55 собственников жилых домов разработали и согласовали с Комсомольским филиалом АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» проектную документацию на устройство внутридомового газового оборудования, из них в 15 выполнили строительно-монтажные работы и с начала недели начали запускать голубое топливо.

До конца года начнется строительство распределительных газопроводов и по другим улицам частного сектора поселка. Работы ведутся в рамках программы газификации края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». С 2020 года планируется начать аналогичные работы в административном центре района — селе Богородское.