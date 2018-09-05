В Хабаровском крае появится бесплатное спутниковое телевидение

Жители отдаленных районов Хабаровского края с 2019 года смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов. Региональное Правительство и оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС заключили соответствующее Соглашение. Аналогичный документ также подписан еще с одним оператором – «Орион-экспресс».

В связи с завершением в 2019 году реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы», на федеральном уровне принято решение о прекращении аналоговой трансляции федеральных каналов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Эфирное телевещание сохранится только в цифровом формате на обязательных общедоступных каналах. Сейчас на территории края более 97 процентов населения охвачено цифровым вещанием.

Его альтернатива – это спутниковое, кабельное, интерактивное телевидение.

«На федеральном уровне именно спутниковое вещание определено как приоритетный вариант обеспечения доступности телеканалов первого и второго мультиплексов для жителей населенных пунктов, которые находятся вне зоны охвата цифровым эфирным вещанием. На сегодняшний день на территории края работают уже четыре спутниковых оператора, которые охватывают весь край, позволяя любому жителю смотреть телевизионные каналы в цифровом качестве», — сообщил министр информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Федоров.

В свою очередь, поставщики спутникового сигнала гарантируют предоставление комплектов приемного оборудования по сниженной стоимости, возможность бесплатного просмотра 20 цифровых телеканалов и краевого телеканала жителям населенных пунктов, не охваченных сетью цифрового эфирного вещания.

Напомним, что сейчас для просмотра жителям края доступно 10 телеканалов первого мультиплекса. Это Первый канал, Россия 1, Матч, НТВ, Петербург — Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Трансляции телеканалов второго мультиплекса осуществляется пока только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре и включает телеканалы РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.