Непогода покинет Хабаровский край на следующей неделе

В первую неделю сентября Хабаровский край оказался во власти тайфуна «JEBI», который сместился с Японского моря. Как и прогнозировало Дальневосточное УГМС, обильные дожди настигли все районы региона. 4 сентября непогода пришла в южную его часть и в течение двух дней перемещалась к северу. Сопутствовал осадкам сильный ветер с порывами до 30 м/с. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете Правительства края по гражданской защите, во время резкого ухудшения погодных условий 5 сентября на территории Советско-Гаванского района порывами ветра сорвало кровлю с 4 объектов. С 5 сентября в связи с прохождением циклона в Советской Гавани был введён режим ЧС.

В Ванинском районе сильный ветер стал также причиной падения нескольких старых деревьев.

В результате аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения по состоянию на 9.00 6 сентября перебои с электроснабжением были отмечены на территории пяти районов края в 16 населенных пунктах. Автодорожное и железнодорожное сообщение в регионе не нарушено.

Сейчас аварийные бригады ведут оперативные работы по устранению нарушений на линиях электропередач, разбору завалов и расчистке дорог. Органы местного самоуправления в районах выполняют превентивные мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций во время тайфуна.

Что же касается паводковой обстановки в Хабаровском крае, то по информации Дальневосточного УГМС опасные гидрологические явления в регионе не прогнозируются. В результате выпавших дождей на реках края формируются паводки с общим подъемом воды на 0,7 — 1,8 м, с подтоплением поймы на глубину 0,1 — 0,8 м. Однако ожидаемый уровень ниже отметок, при которых возникают неблагоприятные явления.

На сегодняшний день в районе имени Лазо были зафиксированы единичные случаи подтопления дождевыми водами 2 приусадебных участков и 4 огородов. 7 — 10 сентября в Вяземском районе на реке Подхоренок, в районе имени Лазо на реках Хор, Кия, Катэн, Матай ожидается подъем воды на 0,7 — 1,8 м, без угрозы хозяйственным объектам.

Вероятность осадков сохраняется в отдельных районах края и на выходных. По предположениям синоптиков тайфун окончательно покинет регион на следующей неделе.

Специалисты комитета Правительства края по гражданской защите настоятельно рекомендуют населению проявлять осторожность в период прохождения мощных циклонов. Следует временно воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, посещения леса, крайне опасны выходы на водоемы. Родителям необходимо обеспечить безопасность детей.

Во время порывистого ветра не следует находиться и оставлять автомобили возле старых деревьев, строений с плохо закрепленным кровельным покрытием, рекламных щитов, баннеров. Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на дорогах, предпринимая повышенные меры безопасности.

При обильных и длительных осадках владельцам дач, частных домов, хозяйственных объектов, расположенных в зонах, подверженных затоплению, рекомендуется своевременно предпринять меры по сохранению имущества и урожая. В случае возникновения опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, следует сообщить по единому номеру вызова экстренных служб «112».