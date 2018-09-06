Вопросы поддержки промышленного производства обсудили в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре завершает работу II Общероссийский конгресс инженеров. В этом году тематика мероприятия была разделена на два основных блока: «Промышленность» и «Образование». Эти направления определили вектор обсуждения вопросов на дискуссионных площадках, круглых столах и форсайт-сессиях.

Сегодня в крае уделяется особое внимание развитию и модернизации промышленного производства, выпуску конкурентоспособной продукции, востребованной как на российском, так и международных рынках. Предприятия региона готовы к внедрению современного оборудования, передовых и инновационных технологий, однако, для этого им необходимо финансовое и консультационное сопровождение. Оказание мер поддержки субъектам промышленной деятельности обсудили на одном из круглых столов конгресса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участникам площадки презентовали программы финансовых организаций, лизинговых компаний и институтов развития, которые предоставляют поддержку проектам, реализуемым по приоритетным направлениям российской промышленности. В их числе Фонд развития промышленности (ФРП) Хабаровского края – единственный на Дальнем Востоке региональный фонд, действующий в связке с федеральным ФРП.

Как рассказал директор краевой организации Александр Бобошко, после прохождения многоэтапной системы отбора, фонд выделяет промышленным предприятиям целевые займы по льготной процентной ставке. «Сегодня в краевой фонд заведено шесть заявок, одна отправлена на рассмотрение на федеральный уровень. В числе проектов, под которые предприятия намерены получить финансовое сопровождение, лесопереработка, альтернативная энергетика, производство удобрений нового поколения, изделий из пластмассы. Общая сумма запрошенных средств – более 250 млн рублей. На данный момент все проекты находятся на рассмотрении экспертов».

Помимо поддержки в виде льготных займов предприятиям также необходима помощь в продвижении продукции. По словам министра международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслава Дианова, Правительство региона ведет активную работу по созданию условий для выхода малых и средних компаний на внешний рынок.

«В регионе создан и успешно работает центр поддержки и развития бизнеса, где предпринимателям помогают формировать инвестиционные и экспортные предложения. Также одним из ярких примеров продвижения товаров местных производителей на внешние рынки – стала организация Дней международного бизнеса в Хабаровске. В рамках делового форума было 17 соглашений и протоколов о намерениях в области экспорта и инвестиций», — подчеркнул Вячеслав Дианов.

Завершили технологический форум форсайт-сессия «Инженеры будущего» и Международная научно-практическая конференция «Производственные технологии будущего: от создания к внедрению», в рамках которых участники конгресса рассмотрели вопросы подготовки кадров, разработки инновационных технологий, развитие цифровой экономики и др.

Напомним, Общероссийский конгресс инженеров состоялся в городе Президентского внимания во второй раз. Мероприятие, организатором которого выступает Правительство Хабаровского края, стало продолжением дальневосточного конгресса инженеров, проходившем в Комсомольске-на-Амуре в 2014, 2015 и 2016 годах.