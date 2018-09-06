400 млн рублей будет выделено для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток России

400 млн рублей дополнительно будет выделено в этом году для субсидированных авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток страны.

«Транспортная доступность – ключевой вопрос для Дальнего Востока, здесь проблемы копились десятилетиями. От этого зависит качество жизни людей на территории. И поэтому мы плотно занимаемся решением этой проблемы и будем заниматься: комплексно и последовательно, вместе с министром транспорта Евгением Ивановичем Дитрихом», – заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Он также сообщил, что будет принято решение по созданию рабочей группы, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть.

«Наша задача сегодня — как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, — успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», – подчеркнул глава Минвостокразвития.