Вячеслав Шпорт поручил ликвидировать последствия тайфуна «Джеби» на территории края

Сегодня в Правительстве края обсудили ситуацию с тайфуном «Джеби», пришедшем в регион в начале недели. Губернатор Вячеслав Шпорт провел с руководителями краевых министерств и ведомств оперативное совещание. Участники подвели предварительные итоги работ по ликвидации последствий стихии, после чего Вячеслав Шпорт поставил перед службами конкретные задачи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что циклон «Джеби» обрушился на регион 5 сентября. Непогода нарушила электроснабжение 20 населенных пунктов в шести районах края. Без света остались свыше 30 тысяч человек. Энергетики и местные власти оперативно приступили к устранению аварий. В итоге на утро 7 сентября частично нет света только в Советской-Гавани. В городе работают 10 бригад численностью около 200 человек. Все социальные объекты функционируют в штатном режиме.

Сейчас в районах, пострадавших от стихии, убирают поваленные деревья. Ливневые дожди подтопили район имени Лазо. Там нарушено сообщение с четырьмя поселками.

Отдельно участники совещания обсудили ситуацию с ремонтом соцучреждений. Во время циклона ветер серьезно повредил кровлю в школе и детском саду в Советской-Гавани. В поселке Лазарев Николаевского района повреждено здание местной больницы, а в поселке Дуди Ульчского района – дизельной электростанции.

Вячеслав Шпорт распорядился оказать районам всю необходимую помощь. В Советской Гавани, где ремонт школы займет не меньше месяца, дети временно переведены в другие учебные заведения. Также Губернатор поручил максимально быстро восстановить сообщение со всеми населенными пунктами, где бушевала стихия.

По решению главы региона, в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском муниципальных районах вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Во время циклона пострадали трое жителей Хабаровского края. В Советской Гавани в результате падения кровли в школе получила переломы 12-летняя ученица. Сейчас школьница находится в местной больнице. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. А в Ванинском районе поваленное ветром дерево упало на женщину с восьмилетним сыном. Пострадавшая женщина с переломами также была госпитализирована. Ребенок получил незначительные ушибы.

Вячеслав Шпорт поручил министру здравоохранения лично проконтролировать ход лечения людей. Хабаровские врачи уже оказали своим коллегам в районах консультативную помощь.

«В первую очередь мы должны позаботиться о пострадавших, — сказал Вячеслав Шпорт. – Затем необходимо оперативно завершить подключения в Советской Гавани, чтобы в ближайшие сутки свет появился у всех жителей. Проконтролируйте транспортное сообщение. Насколько я знаю, есть задержки некоторых авиарейсов. Пассажиры не должны остаться без внимания. И уже потом мы займемся восстановлением объектов. Власти региона окажут муниципалитетам необходимую помощь».

По информации синоптиков, в настоящее время к Хабаровскому краю подошел еще один циклон. По всей территории региона вновь идут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. Из-за похолодания дождь там может смениться на мокрый снег. Местные власти должны подготовиться к непогоде.