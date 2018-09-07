В поселке Красная Речка после реконструкции открылся детский сад

В поселке Красная Речка после капитального ремонта состоялась церемония открытия детского сада №208. В церемонии принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, руководители муниципальной и законодательной власти региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Большая часть средств на реконструкцию – около 70 млн рублей, была выделена из средств краевого бюджета. В обновленных помещениях разместились музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка, современный пищеблок, игровые комнаты. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 275 детей. В одной из групп будут воспитываться дети от 1,5 до 3 лет.

По словам Губернатора, краевые власти большое внимание уделяют вопросам развития сети дошкольных учреждений. С 2012 года в регионе построен 21 детский сад, 5 комплексов «школа-детский сад». Только в 2018 в Хабаровском крае создано 210 новых мест в дошкольных учреждениях.

«Проблема очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет у нас в крае решена. Теперь мы создаем места для детей от 2 месяцев до 3 лет. Такую задачу поставил Президент России. И в некоторых районах мы уже принимаем детей в садики от 1 года и 2 лет, а кое-где уже и до года. Кроме того, строим детские сады там, где больше рождается детей. Например, в Хабаровске. У нас примерно половина всех новорождённых приходится на краевую столицу», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.