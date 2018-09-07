Обновленная набережная имени Геннадия Невельского открылась в Хабаровске

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции набережной имени Г. И. Невельского. Жителей и гостей города с этим событием поздравил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

Набережная серьезно пострадала во время наводнения 2013 года. Восстановительные работы по поручению главы региона были завершены досрочно. Строители заменили тротуарную плитку, опоры освещения. По многочисленным просьбам жителей краевого центра на набережной проложена велосипедная дорожка. Отремонтированы и облицованы мрамором лестничные марши, ведущие к реке Амур. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

После торжественной церемонии глава региона прогулялся по набережной и обсудил вместе с архитекторами и проектировщиками дальнейшие планы по развитию этого места отдыха. Губернатору представили проекты памятника адмиралу Невельскому, который планируют установить на набережной. Также сейчас обсуждаются проекты тематических кафе и игровых зон.

«Набережная – это визитная карточка города и один из главных его туристических объектов. Необходимо, чтобы все дополнительные конструкции, точки общественного питания вписывались в общий архитектурный ансамбль. И, безусловно, набережная должна быть информативна, гости, гуляя здесь, должны знакомиться с историей освоения Дальнего Востока. Как грамотно все это сделать – будем консультироваться с общественностью и специалистами, обязательно привлечем молодых архитекторов», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Напомним, что восстановление набережной имени адмирала Г.И. Невельского проведено в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)». На реконструкцию было направлено более 95 млн руб.