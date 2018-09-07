Более 50 млн рублей из краевого бюджета получат ТОС региона на реализацию своих инициатив

152 проекта территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края получат финансовую поддержку из регионального бюджета. На их реализацию выделено более 50 млн рублей. Итоги второго краевого конкурса среди ТОС в этом году подвели на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов, инициируемых муниципальными образованиями по развитию территориального общественного самоуправления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации края, конкурс проходил с 25 июня по 13 июля этого года. От самоуправлений поступило 275 проектов, из них к дальнейшему участию были допущены 241. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения. Общая сумма, необходимая для их реализации, составляет более 130 млн рублей, из них свыше 41 млн рублей готовы вложить сами граждане.

«Мы видим постоянный рост количества заявок на каждый конкурс. Это говорит о том, что жители края стремятся сделать жизнь своего двора, поселения, улицы лучше, воплотить свои инициативы в жизнь. В этом году благодаря решению Губернатора края общий грантовый фонд двух конкурсов был увеличен до 75 млн рублей», — отметил Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Он также сообщил, что с начала года в Хабаровском крае наблюдается существенное увеличение количества территориальных общественных самоуправлений. Если в июне 2018 года их было 385, то в настоящее время осуществляют деятельность 447 ТОС. Лидерами стали Хабаровский, Комсомольский районы и район им. Лазо. Образуются новые ТОС и в отдаленных районах края – в Аяно-Майском, Тугуро-Чумканском, Охотском и им. П. Осипенко районах.

Опытом реализации своих инициатив во время заседания конкурсной комиссии поделились победители прошлых конкурсов ТОС, уже получивших финансирование из бюджета края. Также участники совещания осмотрели уже воплощенные проекты в селе Тополево.

Напомним, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в регионе уже реализовано более ста инициатив граждан.