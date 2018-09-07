В магазины Хабаровского края привезли очередную партию «доступной рыбы»

Очередная партия «доступной рыбы» поступила в магазины Хабаровского края. 12 тонн горбуши распределят по торговым точкам Хабаровска, а также Нанайского, Хабаровского, Вяземского и района им. Лазо.

В эти выходные хабаровчане смогут купить красную рыбу в двух местах на ярмарке выходного дня на территории ТД «Экодом», а также в магазинах «Седьмая столица», «НК-сити», «Три кота». Стоимость одного килограмма не превысит 129 рублей 6о копеек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Благодаря социальному проекту через торговые сети края кета и горбуша реализуется напрямую, без посредников. Кроме того, ритейлеры устанавливают минимальную торговую надбавку, чтобы стоимость рыбы для населения была приемлемой. Помимо красной рыбы, в рамках проекта в магазинах краевой столицы сейчас реализуется навага по цене ниже 50 рублей за килограмм. Также в продаже имеется такая речная рыба как карась, сазан, щука, сом. Ее по цене почти в два раза ниже рыночной можно приобрести на ярмарке выходного дня.

По мере прохождения осенней путины поставки лосося будут увеличиваться.

Отметим, проект «Доступная рыба»» реализуется в Хабаровском крае с 2015 года. В 2017 году в торговые сети региона было поставлено 755,5 тонн продукции, в том числе 395 тонн рыбы лососевых пород. В этом году в магазины края привезено уже 77,6 тонн лосося, в том числе 12 тонн, которые поступят на прилавки в эти выходные.