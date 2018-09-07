Губернатор утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью «Хабаровский край – образ будущего»

Губернатор края утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью и обращения к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего», которые состоялись в середине августа. В своем выступлении Вячеслав Шпорт обозначил основные направления дальнейшего социально-экономического развития территории. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Большой блок поручений главы региона касается развития системы здравоохранения в Хабаровском крае. В ближайших планах – открытие детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, новой поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Минздраву края поручено подготовить предложения по модернизации не менее 35 детских поликлиник в современном формате. В них должны быть игровые зоны, электронная регистратура, колл-центр для родителей, отдельные комнаты для кормления грудничков.

Кроме того, будет организована работа по созданию сети сосудистых центров и отделений в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани. Прорабатывается вопрос об открытии четырех центров амбулаторной онкологической помощи. В соответствии с поручениями Губернатора будут подготовлены предложения по повышеню доступности лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.

Губернатор дал поручения региональному министерству образования и науки обеспечить открытие новых ясельных групп в с. Дормидонтовка Вяземского района и с. Циммермановка Ульчского района. Также профильное ведомство займется работой по обеспечению школ современным оборудованием и обустройством в общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской местности, теплыми санузлами.

В течение нескольких лет появится краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске и региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Министерство культуры края до конца 2018 года разработает предложения по строительству и реконструкции культурно-досуговых центров в Амурском. Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Нанайском, Солнечном, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах, а также центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре.

Кроме того, Вячеслав Шпорт поручил принять меры по обеспечению транспортной доступности муниципальных образований края. В частности, региональное министерство промышленности и транспорта до октября подготовит предложения по расширению маршрутной сети и регулярных полетов, обновлению воздушного парка, созданию удобных и современных аэровокзалов. Также будет разработан план по реконструкции участков автомобильных дорог «Селихино – Николаевск-на-Амуре» и «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды — Чегдомын».

По поручению главы региона будет разработана единая программа по поддержке и развитию инициатив граждан по принципу «Одного окна». Кроме того, будет разработана «дорожная карта» по организации высокоскоростной телекоммуникационной инфраструктуры связи для всех населенных пунктов края.

Отдельные поручения Губернатора направлены на поддержку людей старшего поколения. Так, готовятся предложения по созданию механизма обучения и переквалификации людей старшего поколения, а также мерах по содействию в их трудоустройстве.

Ряд поручений Губернатора Вячеслава Шпорта касаются реализации молодежной политики. Так, профильному комитету поручено разработать комплекс мер по закреплению молодых людей на территории региона, а также подготовить специализированную программу поддержки молодежных инициатив.

Напомним, встреча с общественностью и обращение Губернатора к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего» прошла в рамках реализации Правительством края нового майского Указа Президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.