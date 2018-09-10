Авиакомпания «Аврора» обучает студентов специальности «Сервис на транспорте»

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», совместно с Сахалинским государственным университетом приступила к работе по подготовке студентов по специальности «Сервис на транспорте». В Сахалинском государственном университете состоялся первый набор абитуриентов по очной и заочной формам обучения.

Специальность открыта в рамках туристского кластера, созданного при содействии правительства Сахалинской области.

Участниками образовательного процесса наряду с преподавателями университета стали ведущие специалисты авиакомпании «Аврора», которые привлечены к осуществлению преподавательской деятельности по профильным дисциплинам. Кроме того, сотрудники авиакомпании «Аврора» получили возможность повысить уровень профессионального образования, обучаясь по заочной форме на данной специальности.

Программа подготовки специалистов направлена на формирование общих и профессиональных компетенций у студентов на качественно новом уровне, через сочетание классического образования и профессионального опыта. Совместная работа авиакомпании «Аврора» и Сахалинского государственного университета позволит обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов сервиса для всей отрасли гостеприимства и туризма Дальнего Востока.