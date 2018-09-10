Александр Козлов: Дальнему Востоку нужны системные решения

На заседании президиума Государственного совета, прошедшего во Владивостоке, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов поднял вопрос о системных решениях, необходимых для кардинального улучшения ситуации в макрорегионе.
«Необходимы системные решения, которые могут переломить ситуацию», — подчеркнул Александр Козлов, говоря о ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке – громадной территории, занимающей более трети российского государства.
По словам Министра, по ряду экономических показателей Дальний Восток оказывается в лидерах. Так, темпы роста ВРП, инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке, начиная с 2000 года, выше средних по стране. Объем валового регионального продукта увеличился в 12,2 раза, инвестиции в основной капитал – в 20 раз, прямые иностранные инвестиции — в 34 раза. Вместе с тем, как уточнил Александр Козлов, динамика изменений – в социальной сфере – по-прежнему — ниже среднероссийской. Ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – одна из самых низких в стране и составляет 70,1 лет. Рост с 2000 года — 6,9 лет – при среднероссийском показателе — 7,4 года. Смертность трудоспособного населения сократилась, но остаётся одной из самых высоких в России. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда увеличилась до 6% — при сокращении в целом по России до 2,4%. Разрыв по уровню и качеству жизни с другими регионами сохраняется, а то и – растёт.
Отметим, что во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина во Владивостоке прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.
«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», — подчеркнул Владимир Путин.
В заседании президиума Государственного совета приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы.
Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.
Эта запись была опубликована 10.09.2018в 21:22. В рубриках: Экономика.
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