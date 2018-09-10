Александр Козлов: Дальнему Востоку нужны системные решения

На заседании президиума Государственного совета, прошедшего во Владивостоке, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов поднял вопрос о системных решениях, необходимых для кардинального улучшения ситуации в макрорегионе.

«Необходимы системные решения, которые могут переломить ситуацию», — подчеркнул Александр Козлов, говоря о ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке – громадной территории, занимающей более трети российского государства.

По словам Министра, по ряду экономических показателей Дальний Восток оказывается в лидерах. Так, темпы роста ВРП, инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке, начиная с 2000 года, выше средних по стране. Объем валового регионального продукта увеличился в 12,2 раза, инвестиции в основной капитал – в 20 раз, прямые иностранные инвестиции — в 34 раза. Вместе с тем, как уточнил Александр Козлов, динамика изменений – в социальной сфере – по-прежнему — ниже среднероссийской. Ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – одна из самых низких в стране и составляет 70,1 лет. Рост с 2000 года — 6,9 лет – при среднероссийском показателе — 7,4 года. Смертность трудоспособного населения сократилась, но остаётся одной из самых высоких в России. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда увеличилась до 6% — при сокращении в целом по России до 2,4%. Разрыв по уровню и качеству жизни с другими регионами сохраняется, а то и – растёт.

Отметим, что во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина во Владивостоке прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», — подчеркнул Владимир Путин.

В заседании президиума Государственного совета приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы.

Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.