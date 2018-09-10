Владимир Путин: деньги на социальную инфраструктуру ДФО должны быть использованы максимально эффективно

Президент России Владимир Путин отметил на заседании президиума Государственного совета о необходимости эффективного использования финансирования, выделенного государством для развития социальной инфраструктуры в центрах экономического роста на Дальнем Востоке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«В дальневосточных регионах выделены центры экономического роста, где будет создаваться дополнительная социальная инфраструктура. Это практически все ключевые города региона, ведущие индустриальные, научные площадки. На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 млрд рублей из федерального бюджета. Их надо вложить с предельной эффективностью, чтобы заработали новые школы и больницы, культурные и спортивные объекты», — отметил Владимир Путин.

По словам главы государства, на Дальнем Востоке «стройка предстоит большая», и здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи. Это в том числе строительство спортивной инфраструктуры, где российские олимпийские команды должны проходить подготовку к ближайшим зимним Олимпийским играм в 2022 году в Пекине и летним – в Токио. Президент отметил, что Правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы строительства и реконструкции спортивных баз в макрорегионе и представить свои предложения.

Сейчас в дальневосточных регионах идет формирование социальной инфраструктуры в рамках выделенной единой субсидии. Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне текущего года. Дальневосточные регионы получат почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока, при этом 21,2 млрд рублей должен поступить в бюджет 9 регионов уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что не только отдельные территории, но весь Дальний Восток должен выходить на опережающие темпы роста и в экономике, и в социальной сфере, и в демографическом развитии. Владимир Путин обратил внимание, что на совещании в июле предлагалось, чтобы на дальневосточные проекты направлялось до 5,5 процента от общего объёма инвестиционных расходов наших госпрограмм. «Безусловно, нужно выходить на это решение практически, нужно это делать, выйти на такой уровень, но при условии поддержки решений о создании таких объектов отраслевыми федеральными органами, а также наличия проектно-сметной документации. И главное – готовности и способности регионов и муниципалитетов обеспечивать содержание новых объектов», — считает он.

Отметим, что во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», — подчеркнул Владимир Путин.

В заседании президиума Государственного совета приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы.

Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.