Владимир Путин: одна из важнейших задач в ДФО – снижение смертности

На заседании президиума Государственного совета в числе приоритетов для развития Дальнего Востока был назван «демографический трек». На вопросы обеспечения продолжительности жизни и снижения смертности обратил внимание Президент РФ Владимир Путин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе составляет немногим более 70 лет. Это ниже, чем в среднем по России. «Очень тревожный показатель – высокая смертность в трудоспособном возрасте: её уровень также выше среднероссийского. Снижение смертности — важнейшая задача, и я прошу Минздрав, Правительство в целом действовать более решительно и результативно, особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения», — отметил Владимир Путин.

По мнению главы государства, в дальневосточных регионах нам нужно выйти на уровень устойчивого естественного демографического прироста. Как напомнил национальный лидер, Правительству уже дано поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости. Речь идёт о повышенных выплатах при рождении первого ребёнка, выделении средств при рождении второго ребёнка, а также о пониженной ставке ипотечного кредитования для семей с детьми. «Все эти предложения необходимо учесть при подготовке национальных проектов, реализация которых начнётся уже в следующем году», — подчеркнул Президент.

Как проинформировал главу государства Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, были проанализированы основные причины высокой смертности на Дальнем Востоке. Одна из них — смертность на дорогах. Она выше среднего по стране – это 14,7 человек на 100 тысяч населения. Тогда как, по России – 13 человек на 100 тысяч населения.

«Чтобы добиться такого перелома – нам нужно привести в нормативное состояние региональные и муниципальные дороги. Ликвидировать опасные участки, обеспечить оперативную работу служб «скорой помощи». Известно, что именно от т.н. «золотого» часа прибытия на место ДТП зависит жизнь человека», — обратил внимание Александр Козлов.

Министр сделал акцент на необходимости приведения в порядок муниципальных дорог и включение мероприятий по приведению их в нормативное состояние в рамках национального проекта. На Дальнем Востоке 70% ДТП и 40% погибших приходится именно на муниципальные дороги.

В настоящее время Минтранс планирует оказывать поддержку всем административным центрам (таких на Дальнем Востоке – 9) и городам с численностью населения свыше 200 тысяч человек. В результате такой методики – из дальневосточных городов дополнительно к административным центрам попал в список только один Комсомольск-на-Амур, потому что там 250 тыс. человек. В свою очередь, как сообщил Александр Козлов, Минвостокразвития России и дальневосточные регионы предлагают учитывать в национальном проекте специфику региона, включая города с численностью населения от 50 тысяч человек. Это позволит включить дополнительно 7 городов – центров экономического роста ДФО: Свободный, Белогорск, Нерюнгри, Арсеньев, Уссурийск, Находка, Артем. «Это те города, которые на слуху на Дальнем Востоке. Эти города живут, развиваются, их надо поддерживать», — заявил Министр.

По словам Александра Козлова, одним из источников финансирования этих мероприятий могли бы стать региональные дорожные фонды, для которых нужно изменить объем предоставления финансирования с учетом масштабов территорий и проблем Дальнего Востока. «Ведь получается, что ДФО – это 36% площади территории России и только 5,6% протяженности российских региональных и местных автомобильных дорог», — пояснил он. Такие же системные подходы нужно применять для всех сфер улучшения качества жизни на Дальнем Востоке – транспортной доступности, регулировании тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду.

Отметим, что во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина во Владивостоке прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», — подчеркнул Владимир Путин.

В заседании президиума Государственного совета прияли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы. Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.