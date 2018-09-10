Александр Козлов: Деньги на строительство пункта пропуска международного автомобильного моста в Амурской области заложены в бюджете

На заседании президиума Государственного совета, которое прошло во Владивостоке, озвучили, что в национальном проекте по поддержке экспорта уже предусмотрены средства на создание пунктов пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ (КНР) в Амурской области и трансграничного моста «Нижнеленинское-Тунцзян» в Еврейской автономной области. Об этом заявил Министр экономического развития Российской Федерации Антон Силуанов.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, важно, чтобы средства строительства пунктов пропуска были выделены в сроки, позволяющие синхронизировать их строительство с вводом в эксплуатацию мостовых переходов. Напомним, мостовые переходы планируется вести в эксплуатацию в 2019 году.

«Для приграничных областей строительство пунктов пропуска имеет стратегическое значение. Трансграничная инфраструктура стимулирует взаимный товарооборот между Россией и Китаем, даст новый толчок развитию регионов. Будут созданы новые рабочие места. Для автомобильного моста Благовещенск-Хэйхе важнейшим вопросом является возможность движения по нему легкового транспорта вместимостью до 8 человек. Это новые туристы, а значит развитие туристической инфраструктуры, поступление в бюджет области», — сказал Александр Козлов.

Владимир Путин во время заседания поручил максимально ускорить строительство пунктов пропуска.

Напомним, Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ идет в Благовещенском районе Амурской области. Сдача мостового перехода намечена на декабрь 2019 года. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км.

Железнодорожный мост между Россией и КНР «Нижнеленинское – Тунцзян» возводится в Еврейской автономной области. Длина моста составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.