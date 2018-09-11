В Амурске построят завод по производству топливных гранул

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская компания JBICIG Partners согласовали совместный проект строительства завода по производству топливных гранул в Хабаровском крае.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующее соглашение подписано в рамках четвертого Восточного экономического форума в присутствии Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Предприятие будет построено в партнерстве с дальневосточной RFP Group и японской Prospect Co. Общий объем инвестиций в проект составит 200 млн долларов.

Проект предполагает строительство завода по выпуску топливных гранул (древесных пеллетов) общей мощностью 135 тысяч тонн в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

Стороны предполагают дальнейшее увеличение производства и строительство дополнительных заводов мощностью около 500 тысяч в год. Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию, и в том числе уже подписаны несколько соглашений с потенциалами покупателями конечного продукта. Также ведутся переговоры о привлечении проектного финансирования от ведущих японских банков.