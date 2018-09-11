Энергетики призывают хабаровчан соблюдать правила безопасности вблизи теплотрасс в период проведения гидравлических испытаний

В краевой столице стартовали гидравлические испытания теплосетей, находящихся в зоне ответственности Хабаровской теплосетевой компании (филиал АО «ДГК»).

Всего в период с 10 по 28 сентября энергетикам в Хабаровске в рамках ремонтной кампании по подготовке объектов теплосетевой инфраструктуры к зиме предстоит проверить на прочность более 200 км трубопроводов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в теплое время года – первый раз сразу после завершения отопительного сезона, второй – незадолго до наступления следующего, — рассказал директор Хабаровской теплосетевой компании Сергей Нехороших. – Это позволяет нам оперативно выявить повреждения и устранить их до наступления холодов».

Период гидравлических испытаний неизбежно вызывает недовольство горожан. Однако теплоэнергетики призывают хабаровчан с пониманием отнестись к временному отсутствию горячей воды. А также обращают внимание на то, что в этот период надо быть предельно внимательными и осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер, в том числе не парковать рядом автомобили, не разрешать играть рядом с теплосетями детям, так как возможен выход воды на поверхность под высоким давлением, образование провалов грунта. Ведь в этот период давление в трубопроводах специально повышают выше рабочего, что позволяет выявить «слабые места» тепловых сетей.

В случае обнаружения порыва необходимо незамедлительно покинуть опасное место, а после — сообщить об увиденном диспетчеру ХТСК по телефону 26-63-52 либо позвонить в городские экстренные службы.

График отключений горячей воды:

С 10 по 14 сентября проверку на прочность проходят теплосети в контуре Хабаровской ТЭЦ-3, в связи с этим горячей воды нет у жителей всего Краснофлотского района, частично Кировского и Железнодорожного (2553 жилых дома и 160 социальных объектов).

С 12 по 26 сентября в связи с подготовкой оборудования ХТЭЦ-2 к зиме и проведением на сетях в ее контуре гидравлических испытаний не будет горячей воды в 616 многоквартирных домах и 85 социальных объектов в районах:

— ул. Запарина, Дзержинского-Ленина, Ленина от Запарина–Калинина, Советская–Знаменщикова, Ленина от Блюхера до Калинина, район Краевой типографии, площади им. Серышева, Штаба КДВО, ул. Фрунзе от ул. Ленина.

— ул. Серышева от ул. Шмидта до Комсомольской, Тихоокеанская, Истомина, Фрунзе (от ул. Серышева).

— ул. Бойко-Павлова, район 38-ой школы, ул. Доватора.

— жилмассив района Хабаровского НПЗ до ул. Металлистов.

С 14 по 28 сентября пройдет ремонт оборудования ХТЭЦ-1, а затем — гидравлические испытания на сетях в ее контуре. Поэтому без горячей воды в это период останется 1758 многоквартирных домов и 184 соцобъекта районов:

— Железнодорожный район по ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОС, район «Хабаровск-2», Первый микрорайон, ул. Трамвайная.

— Индустриальный район: от ТЭЦ-1 по ул. Краснореченской до ул. Гамарника.

— Частично Центральный район в границах улиц: Гамарника – Постышева — Уссурийский бульвар – Пушкина и в квартале по Пушкина до К. Маркса, 62 – Гоголя (четная сторона).

В этот период горячей воды не будет также в домах по направлению от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка, в Южном микрорайоне, Амуркабеле, на Пятой площадке, в поселке ТЭЦ-1, по ул. Производственной, в селах Ильинка и Ракитное, районе «Авторемлес», мкр «Строитель», по ул. Флегонтова и в Прибрежном мкр до пер. Молдавского.

С 12 по 21 сентября в связи с профилактическими работами на оборудовании будет отсутствовать горячая вода у потребителей Некрасовской и Волочаевкой котельных (с. Некрасовка и ул. Подгаева в Хабаровске).