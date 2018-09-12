На Дальнем Востоке малый и средний бизнес получит поддержку

На полях четвертого Восточного экономического форума Минвостокразвития России и Торгово-промышленная палата договорились о партнерстве в рамках поддержки малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Подписи под Соглашением о сотрудничестве и партнерстве поставили Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и президент ТПП Сергей Катырин.

«Дальний Восток стал местом новых возможностей и стартом новых проектов. Но мы видим, что малый и средний бизнес нуждается в дополнительном сопровождении и поддержке. Пусть это не крупнейшие стройки, но это зачастую предприятия, от которых напрямую зависит улучшение качества жизни дальневосточников», — отметил Александр Козлов.

«Малый и средний бизнес России должен, как и во всех развитых странах, стать основой нашей экономики, и объединение усилий палаты и министерства, несомненно, этому поможет. Поднять Дальний Восток, этот важнейший и богатейший регион страны, — задача ответственная, решать ее надо всем миром, а малому бизнеса в этой работе отводится очень важная роль», — убежден Сергей Катырин.

В рамках соглашения будет осуществляться поддержка в сфере образования, здравоохранения, сельскохозяйственной потребительской кооперации, выставочной, ярмарочной, конгрессной деятельности. Отдельным направлением станет содействие инновационной деятельности. Для этого, в том числе, будет активизирована деятельность территориально торгово-промышленных палат, действующих в ДФО.