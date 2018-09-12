«Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск

Во Владивостоке состоялась рабочая встреча Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Стороны обсудили развитие авиаперевозок на хабаровском направлении и вопросы повышения сервиса на борту. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В результате, принято решение о сохранении одного рейса «Аэрофлота» в день по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск.

«Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы Аэрофлот, куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на Хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов», — отметил руководитель авиакомпании.

Отдельно Виталий Савельев остановился на «переезде» флота авиакомпании «Россия» из Внуково в Шереметьево.

«Дальневосточникам будет более удобно летать через стыковочные рейсы из этого крупнейшего аэропорта по всей стране и миру. Более того, переход в Шереметьево позволит обеспечивать пассажиров «России» бортовым питанием от той же компании, которая обеспечивает и «Аэрофлот», — сообщил Виталий Савельев.

Большое внимание на встрече было уделено модернизации самолетов «России». По словам Виталия Савельева, уже с октября на борту будет предусмотрена беспроводная сеть wi-fi. Через нее бесплатно станет «раздаваться» аудио и видео контент на персональные гаджеты пассажиров. Начиная с летнего расписания, в марте 2019 года, мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла. Возможность пользоваться wi-fi со своих устройств у пассажиров также сохранится. Кроме того, было отдельно отмечено, что на борту «России» «шаг кресел» больше, чем на самолетах «Аэрофлота».

Губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил Виталия Савельева за конструктивный диалог.

«Доступность авиаперелетов в западную часть страны – это крайне важный вопрос для жителей нашего региона. Мы провели конструктивные переговоры, внимательно изучили все расчеты и договорились о возвращении одного рейса «Аэрофлота» в день из Хабаровска в Москву и обратно. Ну и, конечно, обсудили дальнейшую работу по модернизации флота. Полеты на бортах «России» станут более комфортными, качество сервиса повысится», — подчеркнул Губернатор Хабаровского края.