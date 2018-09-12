Владимир Путин: Взаимодействие регионов России и Китая укрепляет межгосударственные отношения

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретились с участниками круглого стола по российско-китайскому международному сотрудничеству. В переговорах, которые прошли в рамках Восточного экономического форума, принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также руководители других субъектов двух стран, которые развивают экономические и гуманитарные связи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Владимир Путин подчеркнул, что взаимодействие регионов России и Китая является важной составляющей всеобъемлющего стратегического партнёрства стран, укрепляет межгосударственные отношения.

По словам главы государства, важную роль в расширении межрегиональных связей играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая.

При активном участии комиссии реализуются крупные совместные инвестиционные, инфраструктурные и транспортные проекты. В их числе – нефтепровод «Сковородино –Мохэ», по которому уже осуществляются поставки российских углеводородов китайским потребителям. По графику идёт прокладка газопровода «Сила Сибири». Прорабатываются возможности для наращивания объёмов перевозок китайских грузов через Транссиб и порты российского Дальнего Востока.

«Почему я об этом говорю: это, конечно, общенациональные большие проекты, но они проходят по вашим территориям, и в таких случаях всегда важна работа с региональными властями», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что регионы России и Китая также активно наращивают гуманитарные и культурные связи, расширяют географию авиационных маршрутов. «Считаю весьма полезным, что в таком широком составе обсудили актуальные вопросы развития межрегионального сотрудничества, предметно поговорили о перспективах дальнейшего налаживания прямых связей и о продвижении совместных бизнес-проектов, открывающихся возможностях для расширения контактов в гуманитарной сфере», — отметил Владимир Путин.

Выступая с докладом на заседании, Вячеслав Шпорт подчеркнул, что Хабаровский край и КНР связывают давние партнерские отношения, которые подкреплены рядом совместных проектов в сфере деревопереработки, сельского хозяйства, строительства, торговли, общественного питания, в других областях.

Губернатор отметил, что проведение регулярных бизнес-миссий позволило увеличить количество таких проектов. В первую очередь в области лесопромышленного комплекса. Так, китайские инвесторы участвуют в создании в Амурске Дальневосточного центра глубокой переработки древесины, в поселке Березовый мощностей по сортировке леса и переработке отходов лесопиления, комплекса деревообрабатывающих предприятий в поселке Хор.

О развитии межрегионального сотрудничества говорят цифры. Так, в первом полугодии 2018 г. торговый оборот края с КНР приблизился к отметке в 1 млрд. долларов, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 16%.

«Сегодня Китай является основным партнёром Хабаровского края на международной арене. Нас связывает не только общая граница, но взаимодополняемость экономических потенциалов, богатый опыт сотрудничества, основанного на принципах добрососедства и взаимной выгоды. Мы активно развиваем связи не только в области экономики. Традиционными стали межвузовские обмены, совместные спортивные и деловые мероприятия, выставки и ярмарки, включая Российско-Китайское ЭКСПО и ряд других», — сказал Вячеслав Шпорт.