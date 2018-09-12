Юрий Чайка: на Дальнем Востоке права инвесторов нарушаются реже, чем в других регионах

Два года назад заработал прямой канал связи генерального прокурора России с представителями бизнес-сообщества. Это позволило сократить сроки реагирования на нарушения прав предпринимателей по сравнению с рассмотрением письменных обращений. Причем лишь 4% обращений поступило за это время с Дальнего Востока, что говорит о благоприятном инвестиционном климате округа. Такая информация прозвучала в ходе сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» в рамках деловой программы четвертого Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

«Здесь меньше всего нарушений допускается», — сказал генеральный прокурор России. Это статистика, уточнил Юрий Чайка.

По данным генеральной прокуратуры, в результате принятых мер количество внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке снизилось на 40 процентов.

Как рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, органы прокуратуры на местах помогают сделать все, чтобы те контрольно-надзорные органы, которые пытаются обойти решение о согласование проверок резидентов ТОР и СПВ, были наказаны. Для исключения подобных ситуаций глава Минвостокразвития предложил ввести оценку работы региональных контрольно-надзорных органов.

«По итогам анализа мы хотим внести предложение в рамках нашей совместной с Генпрокуратурой Рабочей группы об оценке региональных руководителей контрольно-надзорных органов, чтобы те, кто их назначает в федеральном центре, видели и понимали, что здесь происходит», — сказал Александр Козлов.

Как уточнил Министр, «в каждом конкретном случае стоит задача понять, есть ли какой-то системный сбой, или это ситуация привязана к конкретному человеку или должностному лицу, а может быть необходимо вносить изменения в само законодательство».

Глава Минвостокразвития отметил, что одним из решений может стать уход от персонального общения и оказания максимально возможного набора услуг на электронных площадках. Так, с этого года инвесторы могут подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития или свободного порта Владивосток через электронную систему.

Напомним, для защиты прав инвесторов, реализующих свои проекты в Дальневосточном федеральном округе, создана межведомственная рабочая группа Генеральной Прокуратуры РФ и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (решение было принято в ходе третьего совместного с Минвостокразвития России заседания коллегии). Первые заседания рабочей группы уже прошли в Москве и Владивостоке.

В феврале этого года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры России, отметил высокую эффективность межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.