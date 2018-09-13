Жители Хабаровского края начали получать сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов

Жители Хабаровского края уже начали получать единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество) за 2017 год. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 3 декабря 2018 года (1 декабря – выходной).

Граждане получат налоговые уведомления по почте, пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», уведомления уже загружены в электронной форме.

Оплатить имущественные налоги налогоплательщик может удобным для него способом:

1. получив налоговое уведомление в почтовом отделении связи по месту жительства, налоги можно оплатить здесь же, как говорится «не отходя от кассы».

2. осуществить оплату с помощью квитанции или по ее реквизитам — через платежные терминалы банков. При этом комиссия с платежа не взимается, независимо от того как вы рассчитаетесь — банковской картой или наличными.

3. Онлайн. Через мобильные приложения банков и «госуслуг».

Самым удобным способом оперативного получения налоговых уведомлений и уплаты налогов является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Из личного кабинета в любое время можно сформировать налоговое уведомление и распечатать вместе с платежным документом либо уплатить суммы налога в режиме онлайн.

Если пароль от личного кабинета утерян, необходимо обратиться в любой налоговый орган, где выдадут новый.

Владельцы учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг могут использовать свои логин и пароль для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом посещать налоговую инспекцию, чтобы зарегистрироваться в сервисе, нет необходимости.

Кроме того, для комфортного и оперативного взаимодействия с налоговыми органами существует мобильное приложение «Налоги ФЛ». Пользователь Сервиса может скачать мобильную версию «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на любое мобильное устройство. Версия доступна для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используется для входа в личный кабинет с сайта www.nalog.ru. Кроме того в него можно войти с помощью идентификации лица или отпечатка пальца.