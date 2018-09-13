Владимир Путин поручил проработать снижение контрольно-надзорной нагрузки на резидентов

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса Тихонова об облегчении контрольно-надзорной нагрузки на малые компании путем проведения проверок Корпорации, а не ее резидентов.

Предложение было озвучено, когда Владимир Путин осматривал стенд Корпорации развития Дальнего Востока, представленный на ВЭФ-2018. Рассказывая Президенту о результатах работы, Денис Тихонов сообщил о предложении КРДВ внедрить новые услуги для резидентов, в том числе аутсорсинг бухгалтерского учёта, таможенного оформления, кадрового делопроизводства. Это в том числе позволит Корпорации проходить проверки контрольных органов вместо резидентов.

«Проработайте это предложение», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ, полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Денис Тихонов добавил, что в случае поддержки главой государства озвученного предложения, будет создан проект законодательного регулирования по вопросу.

На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» оказывает консалтинговые услуги резидентам в сфере бухгалтерского и налогового учёта, таможенного сопровождения, инжиниринга, информационных технологий. За год было удовлетворено более 1000 обращений. Идет активная работа по защите интересов резидентов, в том числе в суде — на сегодняшний день ведется порядка 100 процессов. Идет продуктивное взаимодействие с органами прокуратуры.