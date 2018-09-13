Завод по выращиванию элитных семян сои создаётся в Хабаровском крае

В рамках четвёртого Восточного экономического форума состоялось подписание трехстороннего соглашения о стратегическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края, ПАО «Сбербанк» и ООО «Спорос». Документ подписали первый заместитель председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и соучредитель ООО «Спорос» Денис Цесаренко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Сельскохозяйственная компания уже строит в Бикине завод по производству семян сои. Проектная мощность предприятия составит 15 тысяч тонн семян в год, общая площадь посева — 12 тысяч гектаров, из них половина будет задействована под семенные посевы.
Юрий Чайка отметил, что проект компании «Спорос» — это новый этап в развитии агропромышленного комплекса региона. Компания планирует обеспечить элитными семенами сои, кукурузы и ячменя не только сельхозпредприятия Хабаровского края, но и других регионов Дальнего Востока.
«Мы уже оказали инвестору на первом этапе всю необходимую помощь, будем и дальше его поддерживать. Обязательно обсудим вопрос по распространению специальных льготных режимов на это предприятие. Наш регион, фактически, станет центром развития семеноводства на Дальнем Востоке. Семена сои – очень востребованный продукт, который наши аграрии пока вынуждены закупать либо в других регионах страны, либо за рубежом. Таким образом, мы еще и решаем задачи по импортозамещению», — отметил Юрий Чайка.
Сбербанк выступил финансовым партнером инвестора.
«Ввиду высокой потребности продовольствия в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона мы убеждены, что у «Спороса» есть серьезный экспортный потенциал. А у нашего банка есть соответствующие сервисы, которые помогут этот потенциал реализовать. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы нашего сотрудничества», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Отметим, что первая очередь завода будет сдана в эксплуатацию уже в октябре этого года.
Эта запись была опубликована 13.09.2018в 20:52. В рубриках: Общество.
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