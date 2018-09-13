Комсомольск-на-Амуре планируют включить в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

География реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Хабаровском крае расширяется. С 2019 года помимо Хабаровской, работы по приведению в нормативное состояние автодорог планируется проводить и в Комсомольской агломерации. По информации министерства промышленности и транспорта края, соответствующее предложение региональные власти направили в федеральный центр. Министерство транспорта РФ инициативу поддержало, теперь на ремонт дорог города Юности будут дополнительно направлять более 500 млн. рублей каждый год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крае с 2017 года. В рамках первого этапа до 2018 года включительно осуществляется ремонт самых проблемных участков дорог агломерации и устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На следующем этапе проекта, который начнется в 2019 году, будут производиться более масштабные виды работ, в том числе капитальный ремонт и реконструкция автотрасс», — отметил начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства Павел Андрюшко.

Он также сообщил, что в 2017 году в рамках проекта в Хабаровской агломерации было отремонтировано более 57 км автомобильных дорог, а также установлены системы фото-видео-фиксации, светофоры, барьерные ограждения, смонтировано наружное освещение. На реализацию данных работ было направлено 1,4 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 625 млн рублей, краевого бюджета – 608 млн. рублей, муниципального бюджета – 149 млн. рублей.

В этом году объем финансирования увеличен до 1,8 млрд. рублей, из них 730 млн. рублей выделяет федеральный центр. На эти деньги отремонтируют около 114 км автодорог – в два раза больше, чем годом ранее. В настоящее время работы завершены на 44 объектах. В Хабаровске это улицы Автобусная, Краснодарская, Ульяновская, Майская, Архиповская и ряд других. В нормативное состояние приведены также участки улиц в селах Ильинка, Некрасовка, Ракитное, Гаровка-1, Матвеевка, Тополево.

«Ход и качество выполненных работ проверяют общественные контролеры. В ходе объездов оценивается состояние дорожного полотна, установка бордюров, нанесение новой разметки, а также учитывается мнение жителей о качестве выполненных работ. Граждане отмечают, что после ремонта передвигаться по улицам стало комфортнее и безопаснее, как автомобилистам, так и пешеходам. По итогам 2018 года доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям должна составить 53 процента», — рассказал член общественного совета министерства, куратор общественного контроля за ходом исполнения проекта «БКД» в Хабаровской агломерации Александр Максименко.

Напомним, ремонтные работы в рамках «БКД» стартовали в 2017 году в 36 субъектах России. Хабаровский край стал участником приоритетного проекта с 640 тысячной агломерацией, которая включает в себя краевой центр и ряд сельских поселений Хабаровского муниципального района. До 2025 года планируется отремонтировать 579 км дорог. Общий объем финансирования составит порядка 13 млрд рублей.