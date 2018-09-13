В Хабаровске заработал мобильный прививочный пункт

Передвижной пункт вакцинации против гриппа открылся сегодня в краевой столице. Поставить бесплатную прививку все желающие смогут с 13 по 15 сентября, сообщили в министерстве здравоохранения края.

Пункт разместился в Южном микрорайоне Хабаровска на автомобильной стоянке возле торгового цента «Южный парк». Пройти вакцинацию можно с 10.00 до 18.00 ежедневно. Прием ведут специалисты городской поликлиники № 11. Для прохождения иммунизации желательно иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис.

«Акция проводится в Южном микрорайоне уже третий год подряд и пользуется большой популярностью у населения. Ежегодно в передвижном пункте против гриппа прививаются более трех тысяч человек», — отметили в министерстве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Также получить бесплатную прививку можно будет 15 сентября с 11.00 до 16.00 на краевой набережной часов во время проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации».

Напомним, осенняя вакцинация населения против гриппа стартовала в Хабаровском крае две недели назад. Прививку сделали уже более 108 тысяч человек, из них более 24 тысяч детей. Всего это осенью планируется привить 619 100 жителей края, в том числе 162 700 детей.

В первую очередь иммунизацию проходят жители края, входящие в группы риска. Это работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, птице- и свинофабрик, люди старше трудоспособного возраста, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, студенты. Пройти вакцинацию можно до 1 ноября в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях.

Специалисты здравоохранения отмечают, что прививка на сегодняшний день является самым эффективным средством профилактики гриппа. Она позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений. Дети старше 3 лет, подростки и взрослые без ограничения возраста прививаются однократно. Детям с 6 месяцев до 3 лет прививка ставится дважды с интервалом 4 недели. В день вакцинации обязательно проводится медицинский осмотр с измерением температуры тела.