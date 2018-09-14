Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять ежедневный рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу компаний «Аэрофлот», продолжит выполнять ежедневный рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Стоимость от 7500 рублей в одну сторону.

Расписание полетов по данному маршруту спланировано таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки с рейсами Группы «Аэрофлот» в аэропорту Хабаровска: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — с рейсом из Москвы, по вторникам, четвергам и субботам – с рейсом в Москву. Рейс выполняется ежедневно на воздушном судне DHC-8.