Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять ежедневный рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре
Дата | 14.09.2018 В рубриках: Общество

Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу компаний «Аэрофлот», продолжит выполнять ежедневный рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Стоимость от 7500 рублей в одну сторону.

Расписание полетов по данному маршруту спланировано таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки с рейсами Группы «Аэрофлот» в аэропорту Хабаровска: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — с рейсом из Москвы, по вторникам, четвергам и субботам – с рейсом в Москву. Рейс выполняется ежедневно на воздушном судне DHC-8.

Эта запись была опубликована 14.09.2018в 20:48. В рубриках: Общество.


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