Почти 1500 семей в Хабаровском крае получают ежемесячную выплату за первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается реализация мер господдержки при рождении или усыновлении первого ребенка. На сегодняшний день ежемесячную выплату получают 1492 семьи. Это около 60 процентов от числа всех семей, в которых в этом году появились первенцы. Всего заявления на получение новой меры господдержки с начала года подали родители 1832 младенцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения, право на ежемесячную выплату имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года был рожден или усыновлен первенец. При этом ежемесячный доход родителей не должен более, чем в 1,5 раза превышать уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный за второй квартал года. В крае эта величина составляет 20 710,5 рублей. Так, семья из трех человек (родители и новорожденный ребенок) может получить выплату, если общий доход семьи не превышает 62 131,5 рублей в месяц (20 710,5 х 3 чел. = 62 131,5 руб.).

«Пособие выплачивается каждый месяц до достижения ребенком возраста полутора лет. В этом году его размер составляет 13 386 рублей. Подать заявление на получение средств можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональный центр», — отметили в министерстве.

Напомним, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены в Хабаровском крае с этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Пособия предоставляются наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.