Губернатор Хабаровского края отправил в отставку председателя комитета рыбного хозяйства

Отмечалось, что промысел осенней кеты в регионе в самом разгаре. Всего добыто 7 тыс. 745 тонн рыбы. Это около 50% от общего объема выделенных квот. По информации Хабаровского филиала ТИНРО-Центра, прогнозы по осеннему ходу кеты будут скорректированы в сторону увеличения. Это позволит нарастить объемы добычи, по сравнению с летним периодом. Губернатор поручил организовать бесперебойные поставки свежевыловленной кеты для жителей края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Наша главная задача – чтобы на прилавках магазинов была доступная рыба по приемлемым ценам. Как в крупных городах, так и в районах. Этот вопрос имеет большую социальную значимость. Много жалоб мне поступало по этому поводу от жителей. Если люди не довольны, значит недорабатывает комитет рыбного хозяйства. Последуют самые жесткие кадровые выводы. Я принял решение отправить председателя комитета в отставку. Мы должны в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит, который образовался из-за низкого хода летней путины. Этот вопрос нужно решить оперативно, без проволочек в интересах жителей края», — подчеркнул Губернатор края.

Участники заседания также обсудили вопрос проведения контрольно-надзорных мероприятий в ходе осенней путины. Отмечалось, что жители Охотского района и имени Полины Осипенко жалуются, что не могут полноценно осваивать квоты на любительское рыболовство из-за ограничения длины рыболовных сетей. Кроме того, введен запрет на ловлю сетями в притоках Амура. Вячеслав Шпорт поручил проработать вопрос изменения правил любительского лова для жителей Хабаровского края.

«Правила рыболовства должны в первую очередь учитывать интересы людей. Для многих наших жителей, в том числе коренных малочисленных народов, промысел на Амуре является традиционным и жизненно важным. Притеснять нужно, в первую очередь, браконьеров. Здесь я сторонник самой жесткой позиции. Для жителей необходимо разрабатывать более гибкие правила», — подчеркнул Губернатор.

Глава региона также назвал недостаточными меры, которые предпринимаются в крае по пресечению незаконной добычи водных биоресурсов.

В этом году у нелегальных рыболовов изъято около 6 тысяч километров незаконных орудий лова, заведено более 200 дел об административных правонарушениях. Вячеслав Шпорт поручил рассмотреть возможность организации рейдов в местах нереста лососевых, а также проверить предприятия, которые могут сотрудничать с браконьерами.

Губернатор также предложил изучить вопрос распределения изъятой у браконьеров рыбы в социальные учреждения. Сегодня по федеральному законодательству она подлежит уничтожению.

В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели вопрос выделения дополнительных квот для добычи кеты предприятиям Ульчского и Комсомольского районов, которые обратились в Правительство края. Промысловики получили разрешение на освоение еще 45 тонн. Вячеслав Шпорт поручил в кратчайшие сроки проработать с ТИНРО-Центром вопрос выделения дополнительного резерва для Хабаровского края.

«Здесь мы должны работать на опережение с наукой, тщательнее выстраивать прогнозы, выделяя необходимое количество квот для предприятий заблаговременно», — подчеркнул Губернатор.