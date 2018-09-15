Первые иностранцы прилетели в Хабаровск по электронной визе

Совершены первые перелеты по электронной визе в Хабаровский край. В Хабаровск прилетели два иностранца – гражданин Китая и житель Японии.

Всего с августа прошлого года упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовались более 29,9 тыс. иностранных граждан из 14 стран.

Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (почти 23,5 тыс. человек) и Японии (более 6,2 тыс. человек). Также с помощью этого механизма прибыли 138 граждан Сингапура, 51 гражданин Индии, 24 гражданина КНДР, 20 граждан Саудовской Аравии, 15 граждан Мексики, 10 граждан Турции, 9 граждан Бахрейна, 6 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 4 гражданина Марокко, 3 гражданина ОАЭ, 2 гражданина Кувейта.

Заработала система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам в августе прошлого года. За это время выдано почти 40,7 тыс. электронных виз.

Сегодня по электронной визе можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка». «Турий рог». Почти все въезды – 28713 – на сегодняшний день были совершены через пункты пропуска в Приморском крае. Также зафиксированы 55 въездов через морской пункт пропуска в Корсакове и 1 въезд через морской пункт пропуска в Петропавловске Камчатском.

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.