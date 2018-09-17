Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан в 2019 году

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил ход строительства терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый). Глава региона прошел по всем этажам комплекса, увидел будущий зал регистрации, багажное отделение и технические помещения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Представители генерального подрядчика рассказали, что строительство идет по графику.

«Завершены фундаментные работы. Заканчивается возведение перекрытий 3 этажа. Начаты работы по 4-му этажу. Начались поставки металлоконструкций крыши и каркаса здания. На строительной площадке задействовано около 300 человек и более 20 единиц строительной техники», – сообщил генеральный директор ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» Озат Хасан Эмре.

«Инновационные подходы, применяемые при проектировании и управлении строительством, опыт наших партнеров — техзаказчика DBC Consultants и генподрядчика – турецкого консорциума ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ, слаженная совместная работа по финансированию проекта с Группой ВЭБ и, конечно, внимание и поддержка государства, позволяют успешно выдерживать график и завершить строительство в срок. Конструктивное взаимодействие с Правительством Хабаровского края и лично Губернатором Вячеславом Шпортом позволит обеспечить решение задач развития транспортной инфраструктуры, туристического и транзитного потенциала Хабаровского края», — отметил председатель совета директоров АО «Хабаровский Аэропорт» Константин Басюк.

Было отмечено, что терминал спроектирован с учетом самых современных стандартов и обеспечит требуемый уровень качества, удобства, безопасности и оперативности обслуживания пассажиров, в т.ч. маломобильных, и их багажа. В частности, новый терминал внутренних авиалиний будет оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами.

«Наши главные задачи – повышение качества жизни, комфорт пассажиров. И на этом объекте данные задачи будут решены комплексно. Ведь тут строится не только новый аэровокзал, но и новая взлетно-посадочная полоса. Работы идут по графику, объекты введут в строй практически одновременно. А в перспективе здесь будет построен и новый международный терминал, сейчас идет проектирование. Таким образом, наш авиационный узел в Хабаровске будет отвечать всем мировым стандартам по качеству обслуживания. Нет сомнений, что аэропорт будет загружен. Мы ставим планку в 3 млн пассажиров в год с последующим ростом объемов перевозок», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, что сдача объекта намечена на конец 3 квартала 2019 года. Проект реализуется АО «Международный аэропорт Хабаровск» на площадке ТОСЭР «Хабаровск».