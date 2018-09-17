Вячеслав Шпорт: Все договоренности с «Аэрофлотом» выполняются

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проверил, как исполняются договоренности с компанией «Аэрофлот» по сохранению рейсов Хабаровск-Москва-Хабаровск. Сегодня глава региона посетил офис одного из крупнейших в Хабаровске агентств по продаже авиабилетов и пообщался с клиентами.

Как рассказали специалисты агентства, в зимнем расписании, которое открывается с 29 октября, сохранен один рейс «Аэрофлота» в день. Помимо этого, полеты на московском направлении продолжит выполнять авиакомпания «Россия». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Билеты уже можно приобрести, причем по «плоскому тарифу». Кроме того, продолжается продажи для льготных категорий граждан. Это стало возможным после выделения в августе дополнительных субсидий из федерального бюджета. Покупатели также подтвердили, что дефицита билетов нет.

«Мы видим, что наши договоренности с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым выполняются. Проблем с билетами нет, рейсы в зимнем расписании стоят. Я продолжу держать на контроле ситуацию с авиаперевозками, для граждан это болезненный вопрос. У нас также была договоренность о модернизации бортов авиакомпании «Россия». Об этом просили пассажиры. Я буду внимательно следить за этой работой и отзывами людей», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

С октября на борту самолетов «России» будет предусмотрена беспроводная сеть wi-fi. Через нее бесплатно станет «раздаваться» аудио и видео контент на персональные гаджеты пассажиров. Начиная с летнего расписания, в марте 2019 года, мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла. Возможность пользоваться wi-fi со своих устройств у пассажиров также сохранится. Все рейсы как «Аэрофлота», так и «России» с конца октября будут выполняться через аэропорт «Шереметьево».

Напомним, что встреча Вячеслава Шпорта с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым состоялась 12 сентября во Владивостоке в ходе ВЭФ.