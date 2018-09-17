Аграрии Хабаровского края собрали уже более половины ожидаемого урожая зерновых культур

Уборочная кампания ранних зерновых культур в Хабаровском крае набирает обороты. К настоящему моменту аграрии уже собрали более половины ожидаемого урожая – 14,1 тысяч тонн. Убрано 71,8 процентов к посевной площади. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как уточнили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, предприятия убирают овес и пшеницу. Ячмень убран с площади 0,64 тысяч гектаров, намолочено 1,2 тысячи тонн. Урожайность культуры составляет 19,2 центнера с гектара. Овес убран с площади 4,6 тысячи гектаров. Намолочено 9,4 тысячи тонн при урожайности 20,3 центнера с гектара. Что касается пшеницы, то сейчас убрано 1,4 тысячи гектаров. Намолочено 3,4 тысячи тонн зерна с урожайностью 23,7 центнера с гектара.
«Валовой сбор и урожайность ранних зерновых культур выше значений прошлого года. Аграрии должны завершить работы до конца сентября», — сообщила начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений Валентина Четверикова.
Также в регионе продолжается заготовка грубых и сочных кормов. Сельхозпредприятия делают к зиме запасы сена, сенажа, соломы и силоса. В настоящий момент уже заготовлено 12,1 тысячи тонн – 41,7 процентов необходимого объема грубых кормов и 6,9 тысячи тонн – 17,3 процентов необходимого объема сочных кормов.
Эта запись была опубликована 17.09.2018в 20:55. В рубриках: Общество.
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