В детско-юношеской школе Амурска открыли спортивный зал после реконструкции

Спортивный зал открылся после реконструкции в детско-юношеской школе в Амурске. Ремонт проведен на средства Амурского гидрометаллургического комбината в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве в Амурском районе между ОАО «Полиметалл» и администрацией района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта края Всеволод Мохирев, представители местной администрации, а также Олимпийская делегация Российского союза спортсменов. В ее составе — двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле Антонина Зеленкович, олимпийские чемпионки по баскетболу Ирина Сумникова и Елена Худашева, бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Сергей Ольшанский.

«В Хабаровском крае ежегодно совершенствуется спортивная инфраструктура, начиная от простейших плоскостных сооружений на территории каждого муниципального района до создания мощных региональных центров, способных удовлетворить растущие современные требования и спортсменов, и населения, чей образ жизни — спорт. У нас развивается 90 видов спорта, и число титулованных спортсменов имеет постоянную положительную динамику. И это благодаря инициативе и личной поддержке нашего Губернатора Вячеслава Шпорта», — отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта края Всеволод Мохирев.

Сегодня в детско-юношеской спортивной школе Амурска тренируются 1350 учащихся в 72 группах по 10 видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, греко-римская борьба, бокс, пауэрлифтинг, борьба самбо, плавание, лыжные гонки и северное многоборье. В этом учебном году учащихся ДЮСШ успешно приняли участие в 89 соревнованиях различного ранга, 246 человек стали победителями и призерами.

Напомним, что за последние полгода в регионе было построено и введено в эксплуатацию 10 пришкольных стадионов в Бикине, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, в поселках Ванино, Уктур, Молодежный, Горин, Известковый, Сита и в селе имени Полины Осипенко. Кроме того, в Хабаровском крае началось строительство большого регионального центра в Комсомольске-на-Амуре, который состоит из четырех этапов. В нем будет зал для игровых видов спорта, сложнокоординационный зал и крытый легкоатлетический манеж. Два месяца назад в Комсомольске был сдан физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В Хабаровске завершается строительство Дворца единоборств самбо и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на Ореховой сопке. В планах строительство небольшой ледовой арены в городе Юности и крытой ледовой площадки в Николаевске-на-Амуре.