В Хабаровском крае вводят бесплатный проезд для пожилых людей

Губернатор Хабаровского края внес в Законодательную Думу проект закона, в котором предусмотрено введение бесплатного проезда для региональных, федеральных льготников и для пожилых людей.

«Ко мне не раз обращались ветераны, пенсионеры с тем, чтобы мы ввели для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Мы сделали расчеты, еще раз внимательно проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые возможности. В результате я принял решение – выйти с поправкой в закон и ввести бесплатный проезд по социальным картам на всех видах городского и пригородного транспорта. В нашем крае это коснется 275 тысяч человек», — сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Льготники смогут выбрать или ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), или проездной. ЕДВ более актуальна для жителей отдаленных поселений, где нет общественного транспорта, а проездной – для горожан.

Более того, Губернатор принял решение об увеличении ЕДВ с 20 сентября 2018 года в два раза. Так, новый размер ежемесячных выплат для тружеников тыла и реабилитированных лиц составит 1020 руб., для ветеранов труда — 940 руб., для граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей – 720 руб. В результате, среднее количество поездок в месяц возрастет с 14-ти до 28-40. Перерасчёты будут сделаны автоматически, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном размере.

Еще одно нововведение – ЕДВ будут получать все региональные пенсионеры, независимо от уровня доходов. Жители края для получения выплаты могут обратиться в орган социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Причем если граждане обратятся с таким заявлением, например, в октябре, ноябре или декабре, то начисления все равно будут сделаны с 20 сентября этого года.