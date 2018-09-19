135 тысяч школьников края отдохнули этим летом в детских лагерях

Итоги детской летней оздоровительной кампании подвели в Хабаровском крае. Расширенное заседание комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей провел заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил первый заместитель министра образования и науки края Александр Король, этим летом в оздоровительных организациях края отдохнули 135 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет — 78,5 процентов от всех школьников в регионе. Свои двери для них открыли 532 организации — 21 загородный лагерь, 422 лагеря с дневным пребыванием, 46 лагерей труда и отдыха, 42 палаточных лагеря и 1 санаторий. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,1 % детей.

«По поручению Губернатора в регионе разработан механизм возмещения части стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. Хабаровский край относится к немногим территориям РФ, где предусмотрена компенсация из регионального бюджета части стоимости путевки в загородные лагеря в размере 11600 рублей на каждого ребенка независимо от доходов семьи», — подчеркнул Александр Король.

Установленной на краевом уровне льготой на выплату части стоимости путевки в загородные лагеря уже воспользовалось 13 тысяч семей на сумму 110 млн рублей. Это на 2 тысячи детей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Замглавы минобрнауки также отметил, что отдельное внимание в ходе летней оздоровительной кампании было уделено организации отдыха и оздоровления воспитанников детских домов и школ-интернатов края. Так, на этих летних каникулах 98 процентов из них. Также в учреждениях отдыха и оздоровления провели время 27 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас в регионе ведется активная подготовка к осенним школьным каникулам. Уже через месяц свои двери для ребят откроют пять загородных оздоровительных лагерей, 317 лагерей с дневным пребыванием, почти тысяча профильных и трудовых объединений.