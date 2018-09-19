Вопросы газификации региона обсудили в Правительстве Хабаровского края

В Хабаровск с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев. В Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт провел с представителями компании совещание, на котором стороны обсудили ход выполнения основных проектов газификации Хабаровского края и Дальнего Востока. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил глава региона, сегодня в крае совместно с компанией «Газпром» создана газотранспортная и газораспределительная сеть протяженностью 2,5 тысячи километров. Она является основой для обеспечения населенных пунктов природным газом. По действующей схеме на «голубое топливо» в регионе должно перейти 240 поселений. Сейчас газифицировано 10 городов и поселков городского типа, 22 села.

«К природному газу у нас подключено более 103 тысяч квартир и домовладений, — отметил Вячеслав Шпорт. – Уровень газификации в крае составляет 17,6%. Природный газ потребляют на 60 промышленных объектах, 140 предприятиях ЖКХ и бытовой сферы. Это хороший результат, который нам предстоит еще улучшить».

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев подчеркнул, что программа газификации Хабаровского края — это важный этап в газоснабжении всего Дальнего Востока. Компания планирует расширять магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». И очень важно то, как оперативно решаются вопросы в каждом из регионов.

«Напомню, что в вашем крае программа рассчитана с 2016 по 2020 год, — сказал Валерий Голубев. – Хабаровский край выполняет все свои обязательства. Общие инвестиции на реализацию программы составляют 10 млрд рублей. Главнейшей задачей является подготовка потребителей, которые смогут перейти на газ. Мы договорились, что в 2019 году проведем корректировку генеральной схемы газопровода».

Также Валерий Голубев отметил, что с развитием газотранспортных и газораспределительных сетей в регионе откроются хорошие перспективы по переходу на газомоторное топливо. Можно будет установить необходимые мощности и перевести на газ муниципальные автобусы, сельхозтехнику и другой транспорт. По его словам, экономический эффект будет колоссальный, так как газ втрое дешевле бензина.

В конце встречи Вячеслав Шпорт поблагодарил руководство компании «Газпром» за реализацию программы «Газпром – детям». С 2014 года в рамках этого проекта в Хабаровском крае построено 38 многофункциональных детских площадок, 10 пришкольных стадионов. В Комсомольске-на-Амуре компания на собственные средства построила физкультурно-оздоровительный комплекс.