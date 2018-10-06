Сергей Фургал поздравил учителей края с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор края Сергей Фургал.

«С первого звонка и до окончания школы нас сопровождает учитель – главный помощник и наставник, — сказал губернатор края. — Вы даёте нашим детям самое важное – знания. Формируете надежный фундамент, определяющий будущее страны, будущее нашего региона. В образовательных учреждениях сегодня трудятся более 19 тысяч человек. Это специалисты разных уровней и направлений. И власти со своей стороны обязуются создать достойные условий труда, выполнить обязательства по повышению заработной платы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сергей Фургал подчеркнул, что система образования должна соответствовать потребностям новой экономики региона. В этой связи очень важно, чтобы талантливые и активные ребята оставались и применяли свои знания именно в Хабаровском крае.

Также губернатор отметил, что в последние годы благодаря краевым программам «Сберегательный капитал», «Образовательный кредит» в школу стали приходить молодые педагоги. В этом учебном году впервые приступили к работе 350 учителей, из них 137 – в селах и отдаленных районах.

«Наши учащиеся побеждают в престижных всероссийских и международных соревнованиях. Они завоевали право проведения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году в Хабаровском крае. Безусловно, за этими успехами стоит профессионализм учителей.

Уважаемые педагоги! Спасибо вам за преданность профессии, мудрость и терпение. Желаю оптимизма, реализации творческих планов и талантливых учеников!», — сказал Сергей Фургал.