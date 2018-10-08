В Хабаровском крае выловлено 15 тысяч тонн кеты

В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина. На сегодняшний день общий объем добычи тихоокеанских лососей в Хабаровском крае по всем промысловым районам составляет 43,5 тысяч тонн. Промышленный лов завершен во всех муниципальных районах. Любительская рыбалка продолжается до 20 октября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов, вылов осенней кеты составляет 15 тысяч тонн. В том числе при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5 тысяч тонн. Коренными малочисленными народами добыто 900 тонн, рыболовами-любителями – 600 тонн.

Промышленный лов осенней кеты завершен во всех муниципальных районах. Промысел в рамках рыболовства коренных малочисленных народов, любительского и спортивного рыболовства продолжается в Амурском, Нанайском, Хабаровском районах до 20 октября.