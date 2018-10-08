В Амурске завершена реконструкция городской набережной

Завершилась реконструкция главной набережной Амурска. Проект набрал наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию направлено порядка 19 млн рублей, в том числе из краевой казны было выделено 13 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Работы по реконструкции набережной начались в мае текущего года. За это время рабочие заасфальтировали территорию, пешеходные дорожки выложили брусчаткой, отремонтировали лестницы, установили освещение на декоративных столбах. Кроме того обустроена автопарковка, а основание набережной было ограждено новыми белыми бордюрами.

Реализация проекта предусмотрена комплексным проектом по развитию городского поселения «Города Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на 2017-2020 годы. Комплексный подход позволил аккумулировать финансовые ресурсы трех государственных программ: «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы», а также муниципалитета и стороннего инвестора.

Между тем, завершена реализация и других проектов-участников рейтингового голосования. Как сообщили краевом министерстве ЖКХ, у Драматического театра в Комсомольске-на-Амуре уложена брусчатка, установлены урны и уличная мебель, появились и тематические арт-объекты: театральные маски «улыбка», «шут», «лицо и рука» и «настроение». В Советской Гавани обновлена площадь Победы. Там уложена брусчатка и установлено освещение.

«Что касается остальных территорий, то на них еще ведутся работы. В Комсомольске, на территориях сквера у Дворца культуры «Авиастроителей» и сквера у центральной библиотеки им. Островского, завершается укладка тротуарной плитки, установка уличной мебели и арт-объектов, а также монтаж системы освещения и видеонаблюдения», — сообщила заведующий отделом реализации приоритетного государственного проекта министерства ЖКХ края Екатерина Пьянкова.

Она также добавила, что общая стоимость благоустройства территорий-победителей рейтингового голосования составила более 104 млн рублей.

Рейтинговое голосование состоялось 18 марта в четырех городах Хабаровского края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Амурск. Люди выбирали общественную территорию, нуждающуюся в благоустройстве в первую очередь. В городе Юности победителями были признаны сквер у Драматического театра, сквер у центральной библиотеки им. Островского и сквер у Дворца культуры «Авиастроителей». Большинство жителей Амурска выбрали городскую набережную, совгаванцы проголосовали за реконструкцию площади Победы, а Хабаровчане выбрали обустройство парка Динамо.