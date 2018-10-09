Рост производства продуктов питания отмечен на предприятиях края

В Правительстве края подвели промежуточные итоги работы в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. За восемь месяцев этого года предприятия региона произвели продукции на 14,6 млрд рублей. Внедрены в производство 45 новых видов товаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, наилучшие показатели демонстрирует «Переяславский молочный завод», где объемы производства выросли на 21 процент по сравнению аналогичным периодом прошлого года. На 13,4 процента увеличились объемы кондитерской фабрики «Хабаровская». АО «Дакгомз» и компания «СКИФ» демонстрируют рост в 12 процентов. Этого удалось добиться за счет расширения ассортимента и географии поставок.

С начала года предприятия края внедрили в производство 45 новых видов продукции. Кроме того, за последние два года четыре производителя впервые вышли на зарубежный рынок. Это предприятие по производству соков «Золотой юг», по переработке дикоросов «Горизонт», и два по производству мороженого: ИП Амирханов и АО «Дакгомз».

«В начале октября предприятие «Дакгомз» первым в Хабаровском крае получило разрешение на использование общероссийского знака «Made in Russia». Это проект российского экспортного центра, который направлен на поддержку предприятий-экспортеров. Все необходимые документы подготовлены в кратчайшие сроки. В настоящее время еще два краевых производителя – ООО «Дальтрейдсервис» и ООО «Золотой ЮГ» — направили пакеты документов для получения знака», — отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Отметим, «Made in Russia» – программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом. Компании получают право использовать специальный знак на упаковке и рекламных материалах. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на различные инструменты поддержки: таможенное администрирование и логистическое сопровождение, средства на продвижение бренда на внешних рынках, льготные кредиты, помощь в разработке презентационных материалов.