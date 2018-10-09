Сельское хозяйство в Хабаровском крае будет реформировано

Сергей Фургал провел совещание по ситуации в отрасли и дал ряд поручений профильным специалистам.

Преобразования начнутся с того, что правительство края и муниципалитеты завершат инвентаризацию земель. По ее итогам можно будет четко определить количество и состояние сельхозземель. Земельный аудит в Хабаровском крае начался более трех лет назад, но до сих пор не завершился. Глава региона попросил ускорить затянувшийся процесс. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отдельное внимание губернатор поручил уделить строительству овоще- и зернохранилищ. Обеспечить в крае возможности хранения сельхозпродукции – задача, которая входит в число приоритетных с точки зрения продовольственной безопасности. Сейчас таких мест не хватает, а большинство тех, что используются, построено еще в советское время.

— Наши реформы будут идти параллельно с поддержкой жителей сельской местности, — сказал Сергей Фургал. – Люди, живущие и работающие на земле, должны вновь обрести чувство гордости за их образ жизни. Мы будет поднимать социальную инфраструктуру села. Это касается и создания рабочих мест, и модернизации медицины, и образования для детей. Будем строить для сельчан жилые малоэтажные дома, школы, детсады. Без этих шагов мы не остановим отток населения, не сможем повысить благосостояние людей, увечить продолжительность жизни и многое другое. Напомню, что все эти задачи поставил перед нами Президент в своих майских Указах, и мы их обязательно выполним. Мною уже дано поручение изыскать необходимые финансовые средства, — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Также Сергей Фургал дал поручение выработать меры по преодолению отрицательной динамики в животноводстве. В настоящее время регион обеспечен мясом от местных производителей лишь на 11%. Примерно такая же картина сложилась по молоку, где самообеспеченность составляет 10%. Остальной объем данных видов продукции завозится в Хабаровский край из других регионов. Эти показатели не укладываются в требования Доктрины продовольственной безопасности, утвержденной Президентом страны в 2010 году.

Глава региона попросил временно исполняющего главу краевого Минсельхоза проработать вопрос воссоздания в Хабаровском крае и системы мелиорации. Это очень затратное направление. Многие сельхозпроизводители сегодня не могут самостоятельно подготовить землю. В профильном министерстве должны предложить вариант поддержки в проведении этих работ. Все поручения губернатора, касающиеся сельского хозяйства, войдут в отдельный план по развитию отрасли.