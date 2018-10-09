Сергей Фургал: Правительство Хабаровского края поможет муниципалитетам увеличить собственные доходы

Глава региона принял участие в краевом семинаре-совещании с главами городских и сельских поселений.

Это первая масштабная встреча нового губернатора с главами районов и поселений. Местом для проведения встречи стал район имени Лазо. Здесь последние три дня проходили семинары и занятия по повышению квалификации муниципальных госслужащих. Губернатор края сразу обозначил основные приоритеты территориального развития. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Намечен запуск большой программы по малоэтажному строительству в сельской местности. Необходимость в этом назрела давно. Что касается наполнения бюджетов сельских поселений – вопрос за 1 минуту не решить. Необходимо провести тщательный анализ и разработать с главами поселений и главами районов возможность увеличения доходной части. Со стороны краевого правительства будет и транспорт, и субсидии. Но поселения тоже должны научиться зарабатывать. На селе должен развиваться малый бизнес. Также планируется запуск большой программы по строительству сельских школ. Селу сегодня необходимо предавать особое значение, — сообщил Сергей Фургал.

Базовыми отраслями, которым будет уделено первостепенное внимание, являются сельское хозяйство и здравоохранение. В частности, в медицине планируется активнее развивать первичное звено. Также глава региона видит необходимым поддерживать молодежные инициативы.

— Средства будем перераспределять в первую очередь на социально значимые направления. Сельские территории не должны быть оторваны от центра. В соответствии с новым майским Указом главы государства совместно мы должны выводить качество жизни на новый уровень. Молодежь на селе должна получать образование на равных со своими сверстниками из центральных территорий. Будет уделено пристальное внимание развитию спорта и культуры. Я понимаю, что в финансовом смысле это задача не простая. Полномочий муниципалитетам передано достаточно много, а денег не хватает. Тем не менее муниципалитеты не должны надеяться только на краевой бюджет. Необходимо активнее наращивать собственную доходную базу. В этом мы им поможем, — заявил губернатор.

Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что намерен лично познакомиться с ситуацией в муниципальных образованиях. Уже в ближайшее время Сергей Фургал намерен побывать в Комсомольском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах.