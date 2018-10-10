Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае

Встреча губернатора и руководителя регионального представительства Агентства стратегических инициатив состоялась в рамках III Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске.

Ольга Курилова отметила, что агентство работает в Хабаровском крае уже пять лет и констатировала, что в настоящее время у Хабаровского края хорошие позиции в сфере инвестиционной привлекательности. В этом году в национальном рейтинге инвестклимата регионов РФ Хабаровский край улучшил свою позицию сразу на 22 пункта. Сегодня регион занимает 18 место. Для примера – Приморский край находится на 76 строчке. В крае реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, создано инвестиционное агентство при правительстве Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Хабаровский край практически по всем направлениям стал пилотным регионом. Именно здесь нам удалось правильно выстроить систему работы органов власти, ориентировать ее на инвесторов. Мы реализовали в крае упрощенный режим «одного окна», когда бизнес может получить максимум госуслуг в одном месте, — отметила руководитель АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке Ольга Курилова.

Сергей Фургал подчеркнул, что сейчас в Хабаровском крае будет активно развиваться малый бизнес. Новые инвестпроекты могут появиться в сельскохозяйственной отрасли, которой власти планируют уделить приоритетное значение. В этой связи очень важно, чтобы сотрудничество с АСИ продолжалось, и новыми практиками, которые внедряет агентство, смогли воспользоваться как можно больше предпринимателей.

— Сегодня ни одна территория не может планировать свою работу без четкой инвестиционной стратегии. Мой подход в этих вопросах – конкретный. Любой бизнес, пожелавший работать в Хабаровском крае, получит «зеленый свет» и полную поддержку со стороны властей. Но только в том случае, если будет зарегистрирован на территории Хабаровского края. И наши задачи в этих вопросах с АСИ абсолютно совпадают. Поэтому будем работать еще активнее, добиваться высоких результатов, — сказал Сергей Фургал.