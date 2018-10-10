Нововведения на рынке оказания социальных услуг обсудили участники форума предпринимателей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие в работе III Дальневосточного форума предпринимателей. Мероприятие объединило представителей различных институтов развития и бизнес-сообщества.

В центре внимания первого дня форума — вопросы, связанные с развитием предпринимательства в социальной сфере. Отмечалось, что сегодня на федеральном уровне уделяется большое внимание передаче социальных услуг, которые оказывает государство, некоммерческому сектору. Повысить доступ НКО, малого и среднего бизнеса к этим услугам позволит новый федеральный закон «О государственном социальном заказе на оказание госуслуг в социальной сфере». Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ 26 июля этого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметила директор «Дальневосточного научного центра местного самоуправления» Нина Поличка, реализация закона позволит создать равные условия для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере. В частности, он предусматривает проведение совместных конкурсов. Это позволит повысить конкуренцию на рынке социальных услуг и, как следствие, их качество.

Ряд направлений в области социального предпринимательства в российских регионах реализует АНО «Агентство стратегических инициатив». Одно из направлений, которое поддержал и глава государства — создание федерального фонда по поддержке социального предпринимательства. Структура поможет в тиражировании лучших практик, реализации образовательных программ.

— Сегодня это одно из приоритетных направлений нашей работы, также, как и поддержка предпринимательства в целом. Хочу подчеркнуть, что правительство края открыто для конструктивных предложений в этом направлении. Мы готовы поддержать любые инициативы, которые пойдут на благо жителей нашего края, — сказал Сергей Фургал.

Напомним, Дальневосточный форум предпринимателей проходит уже в третий раз. Участниками мероприятия стали более 2 тысяч человек со всей страны. Деловая программа предусматривает серию мастер-классов и обучающих мероприятий.