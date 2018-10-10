Сергей Фургал окажет поддержку бизнесу, который будет зарегистрирован в Хабаровском крае

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе делового общения глава региона выразил позицию, которую займет на ближайшие пять лет правительство Хабаровского края в отношении бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— От предпринимателей мы просим три вещи. Первое – это регистрация в Хабаровском крае. Данный пункт является обязательным условием для нашей поддержки. Второе — соблюдение законодательства, в том числе экологического. Ну и третье — уплата налогов. Мы просим пересмотреть свои позиции. НДФЛ сегодня является очень серьезным источником для пополнения бюджета Хабаровского края, — заявил Сергей Фургал.

Глава региона также призвал бизнесменов изменить подход в части выплат заработной платы и отказаться от «серых» схем. А некоторых представителей бизнеса — внимательнее отнестись к социальной нагрузке. Со своей стороны, от имени краевого правительства, Сергей Фургал гарантировал оказать содействие предпринимателям и избавить их от излишней волокиты.

– Я понимаю, что некоторые чиновники на местах способны чинить препятствия. Бюрократизировать процессы. Все сообщения об этих фактах я возьму под свой контроль. И если будет нужно – попрошу разобраться в спорной ситуации федеральные надзорные органы, — подчеркнул губернатор.

Также Сергей Фургал отметил, что попросит ответственных лиц в аппарате краевого правительства изучить структуру закупок и ситуацию с доступом бизнеса к госзаказам.