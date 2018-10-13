Хабаровский район занял 1 место по продвижению продукции краевых производителей

Хабаровский район показал наилучший результат в крае среди муниципалитетов по продвижению продукции краевых производителей по итогам 1 полугодия 2018 года.

Основная цель работы, проводимой районом в этом направлении, — показать, что в нашем крае производят продукцию не хуже, а зачастую лучше, чем та, что привозится из других регионов.

В Хабаровском районе ведется реестр производителей пищевых продуктов, реализующих продукцию в Хабаровском муниципальном районе. Регулярно проводятся заседания рабочих групп и «круглые столы» по вопросу увеличения представленности продукции районных производителей в торговых точках поселений. На таких мероприятиях не только обсуждают проблемы, но и дегустируют продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Результатом их стали заключенные договоры между производителями Хабаровского муниципального района и организациями торговли. В частности, предприятие ООО «Сигма Бак» подписало контракт с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности: ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ИП Люгай Ю. Н. и ООО «РК Капитал». Предприятие торговли ООО «Дуэт» заключило договор с организацией пищевой и перерабатывающей промышленности ООО «Русская рыба».

Летом производители района приняли активное участие в выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Около 20 предприятий Хабаровского муниципального района представили свою продукцию, и она пришлась по вкусу покупателям. В их числе колбасные и мясные изделия ООО «Мостовик Плюс», МПК «СКИФ», салаты, соленья, выпечка ООО «Остров», рыбная продукция ООО «РК Капитал», вода ООО «Аквакорф», товары крестьянско-фермерских хозяйств и многое другое.

Вся эта работа способствует поддержке местных товаропроизводителей и повышению узнаваемости их продукции. Результаты ее не остались незамеченными, и по исполнению краевого плана по продвижению местной продукции Хабаровский район занял 1 место в Хабаровском крае.